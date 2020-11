O Instituto Nacional de Estatística reporta esta sexta-feira a segunda estimativa relativa à evolução do PIB no terceiro trimestre deste ano. No mês passado, a primeira estimativa rápida do INE apontava para que o PIB português tenha caído 5,8% no terceiro trimestre, face a igual período do ano passado, depois de ter caído 16,4% no trimestre anterior. O INE apresenta também hoje os dados preliminares de 2020 relativos aos óbitos por semana no país, bem como as estatísticas demográficas de 2019 e o índice de custo do trabalho no terceiro trimestre deste ano.