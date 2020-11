O Banco Santander não tem qualquer interesse, neste momento, nas tradicionais fusões e aquisições da banca, declarou ontem a presidente do conselho de administração do banco espanhol, Ana Botín, num painel do Fórum Nova Eeconomia da Bloomberg. A chairman do Santander descartou assim o interesse da entidade que lidera em acompanhar a onda de fusões e aquisições que se vive em Espanha. Ana Botín está mais interessada nas tecnologias. Ainda ontem o banco espanhol anunciou ter chegado a acordo com o administrador de insolvência da Wirecard para comprar os ativos tecnológicos ‘core’ da empresa germânica na Europa. E tem planos para proceder a uma fusão do Openbank – banco digital do Santander – com a sua unidade de crédito ao consumidor e juntar as suas plataformas de pagamento para criar uma única unidade capaz de competir com gigantes do mundo digital.