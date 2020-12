A EDP Renováveis ganhou cinco projetos de energia solar e eólica na Polónia com capacidade total de 220 megawatts. As centrais devem arrancar com as operações em 2022 e 2023, informou ontem a empresa em comunicado já depois do fecho da bolsa. A subsidiária da EDP para as renováveis voltou ontem a destacar-se na praça portuguesa, marcando um novo máximo histórico com as ações a ganharem 2,38% para 18,94 euros.