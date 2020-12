Depois da Reserva Federal norte-americana, hoje é a vez de o Banco de Inglaterra realizar a sua reunião de política monetária, com os economistas a anteciparem que a entidade liderada por Andrew Bailey mantenha os juros diretores em 0,1%. Os operadores de mercado estão à espera que possa haver alguma análise sobre o impacto económico de um potencial Brexit sem acordo e da pandemia de covid-19 numa altura em que a vacina já está a ser distribuída no país. Além do Banco de Inglaterra, também da Suíça anuncia a sua decisão relativa às taxas de juro, que se estima que permaneçam no mínimo histórico de -0,75%. Ontem, a Fed anunciou que vai manter o volume de compras de ativos no nível atual de, pelo menos, 120 mil milhões de dólares por mês e melhorou as suas projeções para o PIB, inflação e desemprego.