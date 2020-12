Investidores de peso, como a Point72 e a Pimco, estão a apostar na valorização dos preços das matérias-primas, destaca a Bloomberg. E o Goldman Sachs prevê uma nova subida capaz de rivalizar com o boom impulsionado pela China nos anos 2000 e com os picos do preço do petróleo dos anos 1970. Os preços já deram um salto em relação aos mínimos do segundo trimestre. Cobre, minério de ferro e soja atingiram recentemente os níveis mais altos em mais de seis anos, estimulados por uma onda de compras da China. Mas agora os importadores chineses são acompanhados por investidores macro globais, atraídos pelas commodities com uma aposta na recuperação da economia global, bem como uma proteção contra a perspetiva de aceleração da inflação.