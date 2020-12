A SU Eletricidade, comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detida a 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso, através de cinco transações individuais, de 15,5% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 271 milhões de euros, segundo o comunicado divulgado ontem na CMVM, já depois do fecho da bolsa nacional, pela elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade.