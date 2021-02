O aumento de capital que a Mota-Engil vai realizar no âmbito do acordo para a entrada dos chineses da China Communications Construction Company (CCCC) na construtora portuguesa vai ser realizado a 1,5 euros por ação, anunciou a empresa portuguesa ontem em comunicado à CMVM. Este é um valor superior à atual cotação, mas bem abaixo do valor que a quarta maior construtora do mundo pagou à família Mota para entrar na cotada portuguesa (3,06 euros por ação). No âmbito deste negócio, a CCCC solicitou a confirmação por parte da CMVM de que esta operação não impõe à empresa chinesa uma obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição (OPA).