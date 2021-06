O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS na sigla em inglês), o banco central francês, o Fundo Monetário Internacional e a Rede para a Ecologização do Sistema Financeiro (Network for Greening the Financial System – NGFS) co-patrocinam a conferência virtual Cisne Verde, que coordena as finanças em matéria de responsabilidade climática. A conferência decorre entre hoje e dia 4, e nesta quarta-feira o presidente do banco central alemão(Bundesbank), Jens Weidmann, fala sobre ‘riscos climáticos, mercados financeiros e gestão do risco por parte dos bancos centrais’. Entre outros oradores ao longo dos três dias do evento contam-se também o presidente da Fed, Jerome Powell, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o presidente do BIS, Jens Weidmann, e o governador do banco central da China, Yi Gang.