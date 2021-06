Ontem, já depois do fecho de sessão, a Sonae Indústria comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que os seus acionistas aprovaram a sua saída de bolsa. Este seria um desfecho expectável, depois de a família Azevedo ter conseguido superar 92% dos direitos de voto da sociedade no passado mês de maio, na sequência do aumento de capital feito pela empresa e das compras feitas em bolsa. Fica a faltar o aval do regulador do mercado e, em caso de decisão favorável, a Efanor propõe-se comprar, no prazo de três meses, as ações a quem não votou favoravelmente a saída da empresa de bolsa. Hoje será dia das suas ações estarem a reagir a esta decisão.