Face ao prolongamento do período de subscrição da oferta pública inicial (IPO) da Greenvolt, toda a operação andou dois dias. Assim, a fixação de preços das ações – cujo intervalo indicativo foi fixado entre 4,25 e 5 euros – será realizada hoje. O preço foi fixado no limite inferior, em 4,25 euros, antes da abertura do mercado, sendo conhecidos amanhã os resultados da operação numa sessão especial de bolsa. A estreia da nova cotada na bolsa de Lisboa está agendada para 15 de julho.