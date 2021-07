O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, volta a discursar. Depois de esta quarta-feira ter estado na Câmara dos Representantes, onde reiterou que o mercado laboral do país ainda "está muito longe" do progresso que a Fed pretende para poder reduzir os apoios à economia, Powell apresenta-se perante um Comité no Senado, com os investidores atentos às palavras do presidente do banco central.