A crise política continua a centrar atenções. Depois das reuniões com os principais partidos no passado sábado, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ouvir o Livre sobre a dissolução do Parlamento. O encontro decorre esta segunda-feira pelas 18:00. Do encontro com os partidos realizados no fim de semana, a data de 16 de janeiro parece gerar consenso para a realização de eleições.