Foi já depois de o mercado fechar que a elétrica revelou as suas contas trimestrais e os resultados - com uma quebra de 10,1% nos lucros - podem influenciar as escolhas dos investidores neste último dia da semana de negociação. A REN - Redes Energéticas Nacionais registou lucros de 68,4 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021. No período homólogo o resultado tinha sido de 76,1 milhões de euros