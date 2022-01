Reunião do Eurogrupo com encontro inclusivo

Decorre esta segunda-feira a reunião dos ministros responsáveis pelas Finanças dos Estados-membros da zona Euro, sob a presidência de Paschal Donohoe, ministro das Finanças e ministro das Despesas Públicas e da Reforma da Irlanda, presidente do Eurogrupo. Segue-se ao final da tarde uma reunião em formato inclusivo, com a participação dos ministros de todos os Estados-membros da União Europeia. Os ministros discutem o ajustamento económico e a resiliência da zona euro, a recomendação 2022 da zona euro e realizam uma discussão temática sobre a vulnerabilidade das empresas e os desenvolvimentos estruturais na sequência da pandemia global da covid-19. Com todos os ministros dos assuntos económicos e financeiros da UE-27, debate-se a anterior Cimeira do Euro e a união bancária.