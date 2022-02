A dona da Google vai estar a reagir à divulgação de contas nesta sessão, após ter revelado as contas do trimestre. Nos últimos trimestres as contas da Alphabet têm revelado um significativo crescimento das receitas de publicidade. As ações da Meta, a dona do Facebook, também vão estar no centro das atenções, já que a empresa de Mark Zuckerberg revela resultados esta quarta-feira.