Já o INE revela quanto é que o Estado arrecadou em impostos no ano passado. Vão ser também conhecidos os dados do comércio internacional e vários indicadores do setor indústrial, referentes ao mês de fevereiro. Por sua vez, o Eurostat dá a conhecer o ponto de situação, na zona euro e na União Europeia, do transporte comercial aéreo, em fevereiro, bem como a evolução do preço das casas no último trimestre de 2021.