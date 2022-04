Leia Também Greenvolt compra 50% da espanhola Univergy Autoconsumo As bolsas europeias vão estar a reagir na sessão desta sexta às declarações de Jerome Powell, o líder da Fed, que abriu a porta a uma subida das taxas de juro mais agressiva para conter a escalada da inflação. E, durante o debate feito na conferência do FMI, admite a possibilidade de esta subida ser de 50 pontos base com o objetivo de controlar a inflação. "Diria que 50 pontos base está na mesa para a reunião de maio", afirmou.