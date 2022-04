Greenvolt compra 50% da espanhola Univergy Autoconsumo

A Greenvolt concretizou a compra de 50% da Univergy Autoconsumo, anunciou a empresa esta quinta-feira. A companhia espanhola era até agora detida pela Univergy Solar e por Remigio Abad, ex-diretor-geral da Powen, "que mantêm 50% do capital da empresa, tendo a Greenvolt garantido a opção de compra da totalidade do capital", detalha o comunicado.

A Univergy Autoconsumo foi fundada em 2019 e, segundo a nota da Greenvolt, obteve um rápido crescimento no mercado, tendo implementado cerca de 400 projetos. Atualmente, a empresa detém um "pipeline" adicional de 600 MW em 3.500 clientes.

A entrada da empresa portuguesa na Univergy é feita "maioritariamente através de um aumento de capital na sociedade de 12 milhões de euros, que permitirá à empresa fazer face ao rápido crescimento que a produção de energia descentralizada tem vindo a registar."

"Esta aquisição reforça claramente a aposta da Greenvolt no desenvolvimento de projetos fotovoltaicos para autoconsumo na Península Ibérica, desta feita, no segmento empresarial", comenta João Manso Neto, CEO da Greenvolt, citado em comunicado. "A Univergy Autoconsumo demonstrou, nos últimos três anos, uma grande capacidade de implementação e, estamos certos, que com a parceria com a Greenvolt terá condições para acelerar o seu plano de negócio, ao mesmo tempo que contribui decisivamente para a redução de custos energéticos das empresas espanholas e para a geração de energia limpa e renovável."

Já Remigio Abad, CEO da Univergy Autoconsumo, indica que "a entrada da Greenvolt na Univergy Autoconsumo é um motivo de enorme satisfação e que contribuirá, de forma decisiva, para acelerar o crescimento da empresa e da transição energética para fontes renováveis de energia, extraindo o potencial que a Península Ibérica não tem sabido aproveitar".

A portuguesa Greenvolt opera no setor da biomassa e ainda na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na distribuição de geração de energia renovável.

A Greenvolt apresentou no início de abril a nova aposta, a Energia Unida, uma empresa de comunidades de energia partilhada. "O objetivo é criar e gerir comunidades em que famílias e empresas partilham energia, como forma de acelerar a transição de energia", explicou na conferência de imprensa o CEO, José Almeida.

As ações da Greenvolt fecharam a sessão desta quinta-feira a cair 2,09%, para 7,04 euros.