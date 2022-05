Os CTT começam a remunerar os acionistas na próxima sexta-feira, com a ação a descontar o valor do dividendo esta quarta-feira na bolsa de Lisboa. A operadora postal vai distribuir um dividendo bruto de 0,12 euros por ação relativo aos resultados do ano passado. O montante representa uma subida de 41,2% face aos 8,5 cêntimos de dividendo distribuído em 2021, relativo ao exercício de 2020.