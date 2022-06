A Turquia vai divulgar novos dados da inflação, sendo que as estimativas da Bloomberg indicam que a taxa de preços no consumidor ultrapasse o pico de 2002 e atinja 76%, devido à pressão das matérias-primas energéticas e à desvalorização da lira turca. A concretizar-se será a maior escalada desde que a inflação atingiu os três dígitos em 1998. O banco central reviu recentemente as projeções da inflação para 43% no final do ano, tendo recusado ainda assim subir os juros de referência.