O instituto que gere a dívida pública portuguesa vai tentar emitir até 750 milhões de euros em obrigações do Tesouro com maturidade em 2031. A operação marca o regresso do IGCP às emissões de longo prazo depois da emissão realizada a 11 de maio em que foram colocados 750 milhões de euros a oito anos com um juro de 1,767%.