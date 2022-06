É publicada a estimativa rápida sobre o índice de confiança dos consumidores na Zona Euro e na União Europeia (UE) em junho. Em maio, o indicador de confiança aumentou 0,9 pontos em relação ao mês anterior, em linha com as expectativas do mercado. Na UE, no entanto, o índice de confiança dos consumidores cedeu 0,4 pontos para -22 pontos, como não era visto desde abril de 2020.