Mario Draghi pediu a demissão do cargo de chefe de Governo. Porém, Sergio Mattarella não aceitou e pediu que se apresente no parlamento e confirme o apoio da maioria da coligação no Governo. A bolsa de Milão reagiu à crise a comandar as perdas na Europa a desvalorizar mais de 3%. Por sua vez, a yield das obrigações italianas a dez anos agravou 11,1 pontos base para 3,236%. A instabilidade transalpina vai continuar no foco das atenções.