Leia Também A sua semana dia a dia: contas no PSI, juros da Fed e “outlook” do FMI Os mercados reagem esta terça-feira às contas do banco polaco detido maioritariamente pelo BCP. A Moody's cortou, no dia 20 de julho, em dois níveis o "rating" do banco, baixando a notação de Baa1 para Baa3, o último patamar acima do "lixo".