Fora do PSI está em destaque a primeira sessão de negociação da nova cotada Samba Digital. Nascida em Miami em 2018, a agência internacional de "marketing" dedicada ao desporto e entretenimento começa a negociar esta sexta-feira com o ticker MLSMB, após a admissão direta no mercado Euronext Access de um milhão de ações com um valor nominal de 2,33 euros (correspondente a 10% do capital).