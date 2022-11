O Instituto Nacional de Estatísticas apresenta esta quarta-feira as estatísticas rápidas do transporte aéreo em setembro de 2022 e também, no âmbito do emprego, as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho no terceiro trimestre do ano. Já em Itália e no Reino Unido, é dia de saber qual o avanço do aumento dos preços em outubro.