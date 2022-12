Esforços ESG de acionistas postos à prova pela guerra

Os acionistas globais têm vindo a mostrar maior interesse em alinhar as estratégias das cotadas aos objetivos climáticos. Mas a mudança de paradigma trazido pela crise energética põe à prova as convicções dos investidores. O alerta é feito pela consultora Morgan Stanley Capital International (MSCI), que analisa dados de empresas mundiais, no seu relatório sobre tendências de sustentabilidade para 2023. No novo ano, as atenções estarão centradas em como é que uma gestão mais verde e inclusiva pode impulsionar o alinhamento com o critérios ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG, na sigla em inglês).

Para que esta aproximação estratégica ocorra há algumas considerações a ter em conta. Segundo a MSCI, a prioridade no próximo ano vai-se centrar em conselhos de administração mais focados no clima e com mais mulheres e jovens nos quadros.