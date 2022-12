5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira conhecem-se os números do endividamento do setor não financeiro em Portugal, que tem vindo a agravar-se. Na bolsa, CTT e Sonae estarão em destaque após o anúncio do fim da parceria entre a Universo e o Banco CTT. O dia conta ainda com o pagamento do dividendo pela Corticeira Amorim enquanto as ações da REN entram em ex-dividendo.



Pedro Curvelo







Endividamento da economia em outubro O Banco de Portugal divulga dados sobre o endividamento da economia portuguesa em outubro. No mês anterior o endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) tinha se agravado em 4.300 milhões de euros, ascendendo a 798.700 milhões de euros. CTT e Sonae em foco Os mercados reagem ao anúncio da Sonae de que a parceria entre a Universo e o Banco CTT cessará a 31 de dezembro de 2023 e à criação de uma "joint-venture" da Universo com o Bankinter Consumer Finance para o crédito ao consumo. A Sonae fez ambos os anúncios ontem, após o fecho da bolsa nacional. INE tira o retrato à situação da economia O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica a Síntese Económica de Conjuntura referente a novembro, o que permite avaliar um conjunto de indicadores sobre a saúde da economia portuguesa. Ações da REN sem direito a dividendo, Corticeira remunera acionistas As ações da REN negoceiam já sem direito a dividendo (ex-dividendo). A cotada irá distribuir um dividendo bruto por ação de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro. Já os acionistas da Corticeira Amorim recebem a partir de hoje o dividendo bruto de 9 cêntimos. Stocks de petróleo dos EUA São conhecidos hoje os inventários de crude e de produtos destilados nos EUA referentes à última semana. O mercado antecipa que os stocks de petróleo tenham diminuído e que o dos destilados tenha crescido ligeiramente.

