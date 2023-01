O Banco Central Europeu (BCE) divulga esta quinta-feira os relatos do último encontro de política monetária do ano passado. Foi em dezembro que a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde decidiu o quarto aumento consecutivo das três taxas de juro de referência na Zona Euro. No mesmo dia, a francesa irá participar num painel em Davos, enquanto Isabel Schnabel, que é também membro do conselho do BCE, fala num webinar sobre política monetária.