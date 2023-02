A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai discursar a partir do Parlamento Europeu, onde estará presente para um plenário. As palavras da líder do BCE serão ouvidas com atenção, numa altura em que os investidores tentam perceber quais os próximos passos da autoridade monetária. A Comissão Europeia divulgou esta terça-feira que estima que a inflação, medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), seja de 5,4% este ano, depois de ter sido de 8,1% no ano passado.