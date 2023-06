O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, apresenta esta sexta-feira novas projeções para a economia portuguesa. Em março, reviu em alta as estimativas para o produto interno bruto (PIB), antecipando um crescimento de 1,8% este ano. Já a inflação, reviu em baixa as projeções, apontando para uma taxa média anual de 5,5% em 2023.