O Banco de Portugal (BdP) apresenta a balança de pagamentos referente a abril do presente ano, um indicador que inclui o défice externo, bem como as balanças correntes e de capital. Também é revelado o indicador do investimento direto estrangeiro em Portugal em abril. No primeiro trimestre de 2023, o investimento direto diminuiu 44,3% face ao período homólogo.