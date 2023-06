A pedido do Bloco de Esquerda e do PCP, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, vai estar no Parlamento esta quarta-feira. O governante será questionado sobre a decisão das Finanças de suspenderem a anterior série (E) dos certificados de aforro, lançando uma nova (F) com um limite máximo de juro mais baixo: 2,5%.