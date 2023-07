A agência de notação financeira Fitch anunciou na sexta-feira à noite uma subida do rating do Banco BPI, de BBB para BBB+, com uma perspetiva de evolução ("outlook") estável. Em consequência, a agência subiu também os ratings da sua dívida sénior ordinária ("senior preferred") de longo prazo e depósitos de longo prazo de BBB+ para A-. Esta decisão reflete a perpectiva da Fitch de que a integração do BPI no perímetro de resolução do grupo CaixaBank e o reforço sustentado de buffers internos de dívida resultam numa maior probabilidade de apoio disponível para o BPI.