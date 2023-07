O setor do retalho volta a estar no centro das atenções no que toca a apresentações de resultados esta semana. Esta terça-feira é a vez da britânica Sainsbury’s — uma das quatro empresas que está a ser acusada de estar a lucrar à custa da inflação pelos parlamentares do Reino Unido, depois de uma audição na semana passada — que vai apresentar as contas do primeiro trimestre. A AO World vai também divulgar resultados, mas referentes a 2022.