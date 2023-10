Decorre uma reunião dos ministros dos Estados-membros da Zona Euro responsáveis pelas Finanças, presidida por Paschal Donohoe, que é antecedida de reunião em formato inclusivo, com a participação dos ministros de todos os Estados-membros da União Europeia (UE). Os ministros trocam pontos de vista com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, sobre as perspetivas globais e as políticas económicas e financeiras. Debatem o futuro dos mercados financeiros e de capitais europeus, com destaque para as soluções para desbloquear o financiamento, fazem o balanço dos progressos realizados no projeto do euro digital e debatem a implementação das recomendações da zona euro para 2023. Além disso, os ministros vão preparar também a próxima Cimeira do Euro.