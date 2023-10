Os investidores continuam de olhos postos na evolução do conflito entre Israel e o Hamas. Ontem à noite dois suecos foram mortos em Bruxelas, num ataque que se suspeitou de imediato ser terrorismo, levando à suspensão do jogo Bélgica-Suécia, do Grupo F de qualificação para o Euro2024 de futebol – o que estará também hoje a mexer com o sentimento do mercado.