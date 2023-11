As minutas da Reserva Federal (Fed) norte-americana vão permitir, quando conhecidas esta terça-feira, aos investidores procurarem pistas sobre a política monetária nos EUA. No encontro, a 1 de novembro, a autoridade monetária liderada por Jerome Powell decidiu manter os juros diretores inalterados entre 5,25% e 5,5%. Mas, desde então, o presidente da Fed já avisou que não hesitará em sair do modo de pausa caso seja necessário.