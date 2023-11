Em setembro saiu, pela primeira vez desde março de 2022, dinheiro dos produtos de poupança do Estado. O apetite por certificados de aforro tombou para mínimos de 15 meses e não conseguiu compensar o sucessivo recuo na procura por certificados do Tesouro. Os novos dados do Banco de Portugal, relativos a outubro, vão mostrar se a tendência veio para ficar.