São conhecidos, esta quinta-feira, os números finais sobre a evolução do PIB na Zona Euro e na UE no terceiro trimestre. A estimativa rápida do Eurostat aponta para que a economia tenha contraído 0,1% na Zona Euro e subido 0,1% na UE. Além disso, também serão divulgados hoje os dados sobre as vendas a retalho na região durante o mês de outubro.