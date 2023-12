Hoje arranca o último dia da sexta conferência bienal sobre política orçamental e governação da União Económica e Monetária, em Frankfurt. Além disso, o membro do Banco Central Europeu (BCE) Andrea Enria apresentará os resultados do processo de análise e avaliação das instituições de crédito pelo supervisor de 2023, ao mesmo tempo que traça as prioridades de supervisão para os próximos três anos, na sua última conferência de imprensa como presidente do Conselho de Supervisão do banco central.