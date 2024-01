Depois de um ano em que mais do que duplicou o seu valor e de ter começado 2024 a superar a fasquia dos 45 mil dólares, a incerteza sobre a aprovação (ou não) do primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) com exposição ao preço "spot" da bitcoin tem marcado as negociações da criptomoeda. A norte-americana Securities and Exchange Commission (SEC) tem até esta quarta-feira para decidir.