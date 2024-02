O Instituto Nacional de Estatística publica os dados relativos aos preços da habitação ao nível local no terceiro trimestre do ano passado. Entre abril e junho, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal registou uma subida homóloga de 9% para 1.629 euros por metro quadrado. A Região Autónoma da Madeira (24,9%) e a região do Médio Tejo (+15,7%) registaram os maiores aumentos.