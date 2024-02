Greenvolt coloca dívida verde junto de quase 3 mil investidores. Procura supera em 12% a oferta

A Greenvolt colocoua cinco anos, junto deinvestidores, de acordo com o comunicado enviado à CMVM.

O CaixaBI e o Millennium investment banking serviram como coordenadores globais, tendo ficado com uma fatia de 13,25 milhões, do total do montante alocado - através do mecanismo de tomada firme- tendo sido esta fatia "divida pelos dois", de acordo com as declarações do CFO da Greenvolt, Miguel Valente, durante a apresentação dos resultados da operação.





Há uma semana, e no último dia do prazo em que a empresa dispunha para aumentar o valor da oferta, a empresa liderada por João Manso Neto optou por aumentar o valor da emissão de obrigações verdes de 75 para 100 milhões de euros.





O cupão foi fixado nos 4,65%. Os juros serão creditados na conta dos investidores a 14 de fevereiro e 14 de agosto, todos os anos, até à maturidade, em fevereiro de 2029.





A oferta dirigiu-se aos investidores tanto de retalho como institucionais. Entre os 2.914 investidores, a maior fatia (1.251) aplicou entre 10.500 a 100 mil euros nestas "green bonds", 837 entre 2.500 euros e 5 mil euros, 774 de 5.500 euros a 10 mil euros e apenas 52 investiram montantes acima dos 100 mil euros.



O encaixe financeiro desta operação servirá para "

acelerar, de forma sustentada, a sua estratégia de crescimento, completamente centrada em energia renovável, e assente em três segmentos primordiais: biomassa sustentável, projetos de energia renovável de grande escala e geração distribuída", pode ler-se no comunicado enviado pela Greenvolt às redações.



Esta foi apenas a segunda operação do género para a empresa liderada por João Manso Neto. A primeira foi realizada em novembro de 2022, e foram arrecadados 150 milhões de euros em obrigações verdes a cinco anos, com um cupão de 5,2%.

