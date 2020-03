A quebra do petróleo e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O petróleo deverá viver uma nova sessão negra esta segunda-feira, depois de ter caído, na Ásia, para o nível mais baixo em 17 anos. Isto numa altura em que a propagação do novo coronavírus não dá sinais de abrandamento na Europa e nos Estados Unidos, nublando as perspetivas para a procura e em que o mundo se prepara para uma guerra total de preços.





É já esta quarta-feira que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (OPEP+) ficam livres para aumentar a produção depois de terem falhado um acordo para prolongar os cortes.





E a tensão entre a Arábia Saudita e a Rússia parece não aliviar: ainda na sexta-feira a Arábia Saudita disse que não teve nenhum contacto com Moscovo sobre cortes na produção ou sobre o reforço da aliança entre produtores da OPEP +.



Na última sessão, o ouro negro registou perdas em torno de 5% tanto em Londres como em Nova Iorque, depois das descidas de mais de 7,5% no dia anterior.

Ministro russo reunido com indústria do petróleo

O ministro russo da Energia, Alexander Novak, vai reunir-se com a indústria petrolífera do país, numa altura em que Moscovo está mergulhada numa guerra de preços com a Arábia Saudita e que os países da OPEP e seus aliados, incluindo a Rússia, se preparam para aumentar a sua produção.





Na sextafeira, o vice-ministro da Energia Pavel Sorokin referiu que o petróleo nos 25 dólares por barril é mau, mas não uma catástrofe para Moscovo.

Ministros das Finanças do euro em videoconferência

Os ministros das Finanças dos países da Zona Euro deverão realizar uma "conference call" para discutir os detalhes de uma linha de ajuda ao abrigo do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE).





Esta reunião ocorre depois de na semana passada terem ficado evidentes desentendimentos em relação a uma ação conjunta a nível europeu.

Indicadores de confiança na Zona Euro

Esta segunda-feira serão revelados os dados da confiança dos consumidores e das empresas relativos a março, o primeiro mês que refletirá os efeitos da pandemia do novo coronavírus no sentimento das famílias e das empresas.





Serão ainda conhecidos os dados do sentimento económico, sentimento na indústria e serviços e expectativas de inflação dos consumidores.

Inflação na Alemanha

No mesmo dia em que são divulgados os dados da confiança na Zona Euro, serão conhecidos também os números da inflação na Alemanha, no mês de março, que servirão de barómetro para os dados da Zona Euro, cuja divulgação acontecerá na terça-feira.





As estimativas dos economistas apontam para uma desaceleração no crescimento dos preços, que deverá ter caído de 1,2%, em fevereiro, para 0,7%, em março.