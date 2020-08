Numa semana com duas partes distintas, as bolsas mundiais conseguiram mais um desempenho positivo. Nas praças europeias foi a segunda semana seguida de ganhos, com a maioria dos índices a avançar mais de 1%. A expectativa de estímulos nos Estados Unidos e avanços positivos nas vacinas impulsionaram os índices nos primeiros dias, com a tendência positiva a ser travada depois pelo aumento de casos de covid-19 na Europa. Madrid liderou os ganhos, mostrando que a evolução das bolsas continua desligada de onde a evolução da pandemia está a ser mais grave.