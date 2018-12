A semana em oito gráficos: dias negros nos mercados, em ano de esquecer

Semana vermelha nas bolsas As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal negativo, a par com as norte-americanas, pressionadas pelos renovados receios em torno das tensões EUA-China, pelos sinais de desaceleração económica mundial e pela subida dos juros por parte do banco central norte-americano. Tudo isto tem assustado os investidores e esta semana a volatilidade imperou. Em Wall Street, o Nasdaq entrou em mercado urso, ao passo que o Dow Jones e S&P 500 estão em território de correcção (a caírem mais de 10% face aos últimos máximos) mas também a caminharem a passos largos para um “bear market” (quando a queda face aos últimos máximos é de pelo menos 20%).

PSI-20 cai 3,19% entre segunda e sexta-feira O índice de referência nacional perdeu 3,19% no cômputo da semana, aumentando para 13,7% a sua perda no acumulado do ano. O PSI-20 foi um dos índices da Europa Ocidental com pior performance na semana, a par com o espanhol Ibex 35.

Só Navigator subiu na praça lisboeta A papeleira Navigator foi a única cotada do PSI-20 que ganhou terreno na semana, com uma valorização acumulada de 0,40%. Do lado contrário, a maior queda da semana no índice de referência nacional coube aos CTT, que afundaram 7,69% entre segunda e sexta-feira.

H&M com o pior desempenho do Stoxx600 A multinacional sueca Hennes & Mauritz (H&M), que opera no sector da moda e marca presença em Portugal, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais desceu no agregado da semana, ao desvalorizar 17,63%, numa semana penalizadora para o sector do retalho na Europa e que levou a que a empresa tivesse nove recomendações de “vender” por parte de casas de investimento.

Perrigo pressiona S&P 500 A empresa norte-americana de produtos farmacêuticos Perrigo (anteriormente denominada Elan), também presente em Portugal perdeu 30,65% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno cedeu, contribuindo para a desvalorização agregada de 4,96% do índice esta semana. A penalizar a cotada – cujo portefólio de produtos inclui medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimentares e cosméticos de várias áreas – esteve um imposto de 1,64 mil milhões de dólares aplicado pela Irlanda devido a um acordo de há cinco anos relativo à venda de um medicamento para a esclerose múltipla.

Euro com melhor semana desde Setembro Apesar de ontem ter caído face ao dólar, a moeda única europeia subiu em torno de 1% na semana, naquele que foi o seu melhor desempenho desde Setembro. Já a nota verde, com a subida de sexta-feira face ao euro, reduziu as perdas mas marcou a sua maior queda semanal desde Março – e este mau desempenho no cômputo da semana decorreu do movimento generalizado de vendas nos mercados financeiros no âmbito dos receios em torno de um abrandamento da economia mundial e do aumento dos juros por parte do banco central norte-americano.

Brent recua 10% na semana As cotações do crude caíram pela segunda semana consecutiva, fixando-se no nível mais baixo de Julho de 2017 e registando a maior perda semanal e trimestral dos últimos quatro anos. O Brent do Mar do Norte, crude de referência para a Europa negociado em Londres, perdeu mais de 9,9% no cômputo semanal. A pressionar os preços da matéria-prima nos mercados internacionais continuaram a estar os receios de menor procura na sequência da desaceleração económica mundial e o agravamento do movimento de sell-off após a Reserva Federal norte-americana ter aumentado os juros pela quarta vez este ano e ainda prever duas novas subidas em 2019 – o que não agradou à generalidade dos mercados financeiros.