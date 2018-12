No sector da energia o sentimento dividiu-se, já que a EDP somou 1,01% para 3,01 euros, a REN ganhou 0,25% para 2,44 euros e a Galp perdeu 0,81% para 13,455 euros. Na segunda sessão seguida em queda, a petrolífera acabou por tocar em mínimos de Julho do ano passado ao negociar nos 13,33 euros.



Num dia dominado pelo pessimismo, a Corticeira Amorim esteve em destaque pela negativa com uma queda de 4,39% para 8,49 euros, cotação que representa um mínimo de Janeiro de 2017. Também a Jerónimo Martins e a Ibersol tocaram em mínimos na sessão. Apesar de ter terminado o dia a somar 0,69% para 10,175 euros, a retalhista transaccionou nos 9,93 euros por acção, o valor mais baixo desde Fevereiro de 2015. Já a Ibersol cedeu 0,25% para 7,98 euros, isto após ter estabelecido um mínimo de Janeiro do ano passado ao tocar nos 7,90 euros.



Nota negativa ainda para a Sonae que acabou a última sessão da semana com uma queda de 1,05% para 0,799 euros.



(Notícia actualizada às 16:52)

O PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 21 de Dezembro, a resvalar 0,53% para 4.649,97 pontos, com 13 cotadas no vermelho, quatro em alta e uma inalterada. O principal índice nacional renovou mínimos de Março de 2017 no segundo dia consecutivo em queda.Na Europa também predominou o pessimismo, com o índice de referência Stoxx 600 a voltar a transaccionar em mínimos de Novembro, sobretudo pressionado pela desvalorização das cotadas do sector das telecomunicações europeu. Já a travar uma maior descida do Stoxx 600 esteve o sector das matérias-primas.Em Lisboa foi o BCP que mais penalizou, com o banco liderado por Miguel Maya a recuar 2,18% para 0,2284 euros, acompanhado de perto pela EDP que caiu 2,35% para 7,475 euros.