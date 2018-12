Esta semana saiu muito dinheiro das bolsas europeias, com os investidores a recearem as tensões comerciais e a desaceleração económica mundial, a par com a subida dos juros por parte do banco central norte-americano. Já o petróleo vai a caminho da pior semana em quatro anos.

Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,53% para 4.649,97 pontos

Stoxx 600 recuou 0,33% para 335,46 pontos

S&P 500 avança 0,10% para 2.469,94 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 2 pontos base para 1,675%

Euro cede 0,39% para 1,1401 dólares

Petróleo desvaloriza 0,98% para 53,82 dólares por barril em Londres

Bolsas no vermelho

A bolsa nacional fechou em baixa esta sexta-feira, com o PSI-20 a recuar 0,53% para 4.649,97 pontos e com 13 cotadas no vermelho.



A pressionar o índice de referência nacional esteve sobretudo o BCP, que caiu 2,18% para 0,23 euros. Também a EDP Renováveis contribuiu para o mau desempenho da praça lisboeta, com uma descida de 2,35% para 7,47 euros.





A travar maiores perdas estiveram a Jerónimo Martins e a EDP.



No resto da Europa a tendência foi também de queda, com os sectores das telecomunicações e tecnologias a pesarem na tendência. Também o sector automóvel esteve a pressionar, numa altura em que os renovados receios em torno das tensões EUA-China estão a assustar os investidores.



A desaceleração económica mundial e a subida dos juros por parte do banco central norte-americano também retiraram atractividade às bolsas. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desceu 0,33% para 335,46 pontos.



Os mercados accionistas do Velho Continente assistiram à quarta maior saída de sempre de dinheiro nos sete dias decorridos até 19 de Dezembro: 5,4 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros). No acumulado do ano, a saída de dinheiro das bolsas europeias ascende a 72,8 mil milhões de dólares (63,6 mil milhões de euros), segundo o Bank of America Merrill Lynch.

Juros sobem na Europa

Os juros das dívidas soberanas seguem generalizadamente em alta na Europa, depois do alívio dos últimos dias. A taxa remuneratória para as obrigações portuguesas a 10 anos sobe 2 pontos base para os 1,675%, a par dos juros da dívida alemã, que no prazo a 10 anos avançam 2,1 pontos base para os 0,249%. Numa altura de grande desafio à liderança do presidente francês, Emmanuel Macron, os juros a 10 anos da dívida francesa seguem a subir 1,7 pontos base para 0,506%.





Já em Itália, a "yield" na mesma maturidade sobe 6,5 pontos base para 2,803%. No entanto, no acumulado da semana os juros transalpinos estão a aliviar – o que já sucede há cinco semanas consecutivas. Recorde-se que o governo italiano firmou tréguas com Bruxelas ao baixar o défice previsto no Orçamento do Estado para 2019.

Euribor mantêm-se a 3 e 6 meses e sobem a 12

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, manteve-se hoje em -0,310%. Também a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, permaneceu em -0,238%.

A 12 meses, a Euribor avançou esta sexta-feira 0,002 pontos para se fixar em -0,119%.

Dólar está a ganhar terreno mas cai no saldo da semana

A nota verde está a negociar em alta face às principais congéneres, reduzindo assim a sua maior queda semanal desde Março – e este mau desempenho no cômputo da semana decorreu do movimento generalizado de vendas nos mercados financeiros no âmbito dos receios em torno de um abrandamento da economia mundial e do aumento dos juros por parte do banco central norte-americano.