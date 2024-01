A semana em oito gráficos: Juros da dívida nacional com maior subida desde 2020. Bolsas derrapam

As principais bolsas europeias terminaram a semana em terreno negativo. O “benchmark” do bloco, o Stoxx 600, registou mesmo a maior queda semanal desde outubro do ano passado. O sentimento foi pressionado pelos dados desapontantes vindos da China, na área do imobiliário, e pela incerteza gerada pelas declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, que afirmou que "é provável" que os juros comecem a descer no verão, colocando um travão aos entusiastas que esperavam um corte no primeiro trimestre do ano. Também os relatos da última reunião sinalizam que os juros devem manter-se em terreno restritivo “durante algum tempo”.